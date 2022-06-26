Zonguldak'ta dev hortum: Kıyıya kadar geldi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde hortum meydana geldi. Kıyıya kadar gelen devasa hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberler - İHA 26.06.2022 - 06:03

Zonguldak'ta dev hortum: Kıyıya kadar geldi

'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde hortum meydana geldi. Denizde başlayan hortum iskele çevresinde etkisini sürdürdü.

Evlerin bulunduğu bölgeye doğru yönelen hortum bir süre sonra etkisini yitirdi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hortumla birlikte şiddetli rüzgar da yaşandı.

O anlara şahit olan Filyos Esnaf Odası Başkanı Alpay Özkan, "Fırtına ve yağmur sesine uyandım. Camdan baktığımda büyük hortumu gördüm gerçekten çok büyük ve inanılmazdı yaşanması lazım. Hortum iç kesimlere doğru gitti. Hortum bildiğimiz kadarıyla Türkali tarafına geçip bazı zarar vermiş sanrım" şeklinde konuştu.

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