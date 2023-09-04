Zonguldak'ta düğün yemeğinden 70 kişi zehirlendi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düğünde yedikleri yemeğin ardından fenalaşan 70 kişi tedavi altına alındı.

Zonguldak'ta düğün yemeğinden 70 kişi zehirlendi

'ın Devrek ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde akşam saatlerinde düzenlenen bir düğünde, nohutlu pilav ve tavuk yiyen davetlilerde ishal ve kusma şikayetleri başladı.

70 davetli, farklı zamanlarda Devrek Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan 70 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İnceleme başlatan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yemeğinden numune aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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