Zonguldak'ta ev yangını: Kullanılmaz hale geldi

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir evde bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında can kaybı olmazken, ev ise kullanılamaz hale geldi.

Zonguldak'ta ev yangını: Kullanılmaz hale geldi

’ın Kozlu ilçesinde meydana gelen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın akşam saatlerinde Kozlu ilçesi Güney mahallesi bahar sokakta meydana geldi.

Bir evde nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı.

Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Yangında can kaybı olmazken ev kullanılmaz hale geldi.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Zonguldak'ta ev yangını: Kullanılmaz hale geldi - 1

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