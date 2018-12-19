Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, içtiği ev yapımı alkolden etkilendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ereğli ilçesinde dernek lokali işletmeciliği yapan Yüksel Turhan (54), dün rahatsızlanınca yakınları tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Turhan'ın, sağlık ekiplerine, tükettiği ev yapımı alkol nedeniyle zehirlenmiş olabileceğini belirtmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Turhan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Zonguldak'ta ev yapımı alkolden ölüm iddiası
Anadolu AjansıTürkiye
Zonguldak'ta ev yapımı alkol içtiği belirtilen bir kişi hayatını kaybetti.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, içtiği ev yapımı alkolden etkilendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti.