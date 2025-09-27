Zonguldak'ta feci kaza: Üst geçidin ayağına çarpan otomobilde iki kişi öldü
Zonguldak-Alaplı karayolunda kontrolden çıkan otomobil, üst geçidin ayağına çarptı. Meydana gelen feci kazada iki kişi hayatını kaybetti.
Kdz. Ereğli istikametinden Akçakoca yönüne seyir halinde olan otomobil, sürücünin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin ayağına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil ortadan ikiye katlanırken, sürücü ve yanındaki kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçta sıkışan iki kişinin cansız bedenleri çıkarıldı.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde araçtaki iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi için Alaplı Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
