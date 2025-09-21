Zonguldak'ta FETÖ operasyonu... Polis memuru tutuklandı

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan polis memuru H.Ö., gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre İstanbul’da görev yapan polis memuru H.Ö., yürütülen soruşturması çerçevesinde açığa alındı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan H.Ö., Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Gülüç beldesindeki evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

