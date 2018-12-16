Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki bir evde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Fiziki ve teknik takip sonucu fuhuş yaptığı tespit edilen F.M. (28) ve B.T. (26) isimli kadınlar ile fuhşa aracılık ettiği iddia edilen Ö.B.(39) düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Zonguldak'ta fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
Anadolu AjansıTürkiye
Zonguldak'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda 2'si kadın 3 kişi yakalandı.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki bir evde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.