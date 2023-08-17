Zonguldak'ta genç kadının şüpheli ölümü: Arkadaşı gözaltına alındı

Eskişehir'de yaşayan Gizem Kılınç, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan arkadaşı Timuçin A.'yı ziyarete gitti. Arkadaşlarıyla birlikte evde zaman geçirdikten sonra balkona çıkan Kılınç, 2. kattan, bilinmeyen nedenle beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 29 yaşındaki Gizem Kılınç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Genç kadının cansız bedeni, cumhuriyet cavcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Polis, cinayet şüphesi üzerine Timuçin A.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.