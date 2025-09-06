Zonguldak’ta gıda denetimi: 105 kilo ürüne el konuldu

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde düzenlenen fuar, yöresel ürünler pazarı ve tanıtım günleri gibi etkinliklerde gıda denetimleri gerçekleştirdi.



5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" kapsamında yürütülen denetimlerde, stantlardaki kayıt belgeleri, ürünlerin etiketleme ve mevzuata uygunluğu, fatura ve irsaliye gibi izlenebilirliği sağlayan evraklar, geçici satış alanlarının fiziki koşulları ile ürünlerin uygun sıcaklıkta muhafaza edilip edilmediği kontrol edildi.

Denetimlerde 2’si sucuk, 1’i salça, 1’i tereyağı, 1’i çay, 1’i zeytinyağı ve 1’i peynir olmak üzere toplam 7 numune alındı. Ayrıca 105 kilogram gıda güvenilirliği şartlarını taşımayan ürüne el konuldu. Müdürlük, tespit edilen diğer uygunsuzluklarla ilgili mevzuat çerçevesinde idari yaptırım uygulandığını açıkladı. Vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin aralıksız süreceği vurgulandı.