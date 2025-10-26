Zonguldak'ta hamsinin fiyatı düştü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde hamsinin kilosu 100 liraya düştü.

Alaplı İlçesinde tezgahlarda kilosu 100 TL’den satışa sunulan , kısa sürede vatandaşın ilgisini çekti.

Balıkçılar, "Biz kazanırken halk da yesin istiyoruz. Kimse balıksız kalmayacak." diyerek kampanyayı duyurdu.

Karadeniz’de hamsi bolluğunun başlamasıyla fiyatlarda düşüşün sürebileceği belirtilirken, Alaplı’da balıkçılar arasındaki rekabetin de artması bekleniyor.

