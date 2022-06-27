Zonguldak'ta hava durumu: Yağışlar ne kadar devam edecek? (AFAD son dakika uyarısı)

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Batı Karadeniz bölgesinde "kırmızı" renkli uyarı verilen 6 ilde etkili şiddetli yağış ve sel baskınlarına karşı alınan tedbirler paylaşılarak, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de halen yerel kuvvetli olarak devam eden sağanaklar etkisini artıracak ve bugün gece yarısına kadar Batı Karadeniz genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak.



Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yoğun yağış nedeniyle taşan Gaziler Deresi kenarındaki 25 konutta bulunan 56 kişi sosyal tesislere yerleştirildi.



ENGELLİ VE HAMİLE KAMU GÖREVLİLERİNE İZİN



Zonguldak Valiliğince, kentte etkisini sürdüren yoğun yağmur nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı bildirildi.

"Engelli ve hamile kamu görevlilerinin 27 Haziran'da 1 gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verilen açıklamada, dere yatağına yakın ve su baskınına maruz kalabileceği değerlendirilen konutların boşaltılması için konut sahiplerinin kollukça ikazına, olası su baskını tehlikesi nedeni ile yapılan ikaza rağmen konutunu boşaltmayanların kollukça tahliye edileceği, il ve ilçelerde belediye başkanlıklarınca sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların uyarılması yönünde sık sık anons yapılacağı belirtildi.



MGM, paylaştığı bu haritayla şiddetli yağışlata karşı uyardı.

METEOROLOJİ UYARDI: AŞIRI YAĞIŞA DİKKAT

Meteorolojiden yapılan uyarıda bugün için Batı Karadeniz'de aşırı yağışlar beklendiği, metrekareye 100 kg üzerinde yağış yaşanacağı vurgulandı. Doğu Karadeniz'de ise şiddetli ve çok kuvvetli yağış ile birlikte bazı yerlere metrekareye 76-100 kg arasında yağış düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarılara göre gün boyu yağışların Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinde aşırı olması, Sakarya, Bolu, Düzce, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiği belirtildi.

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Özellikle aşırı yağış alması beklenen Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop’ta ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarıları yapıldı.

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