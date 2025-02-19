Zonguldak'ta heyelan: Üç ev tahliye edildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Merkez Mahallesi'nde dün gece saatlerinde heyelan meydana geldi.

Heyelanla birlikte istinat duvarı da yıkılınca üç ev etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, doğalgaz ekibi sevk edildi. Ekipler yapılan incelemelerde bir evin kalıcı diğer iki evin ise geçici olarak tahliyesine karar verdi.

Evlerde ikamet eden 10 kişi yakınlarının yanına yerleştirildi.