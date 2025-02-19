Zonguldak'ta heyelan: Üç ev tahliye edildi
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde heyelan sonucu istinat duvarı çöktü. Bir ev kalıcı, iki ev ise geçici olarak tahliye edildi. Evlerde ikamet eden 10 kişi ise yakınlarının yanına yerleştirildi.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Merkez Mahallesi'nde dün gece saatlerinde heyelan meydana geldi.
Heyelanla birlikte istinat duvarı da yıkılınca üç ev etkilendi.
İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, doğalgaz ekibi sevk edildi. Ekipler yapılan incelemelerde bir evin kalıcı diğer iki evin ise geçici olarak tahliyesine karar verdi.
Evlerde ikamet eden 10 kişi yakınlarının yanına yerleştirildi.
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