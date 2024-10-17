Zonguldak’ta ıslak zemin kazaya neden oldu

Zonguldak-Ankara kara yolu Çaycuma istikameti Eceler Köyü mevkiinde seyir halinde olan sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybetti. Kaza sonrası bir araç savrularak takla attı.



Yağışların yolları kayganlaştırdığına dikkat çeken ekipler, sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kazaya karışan araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak trafik akışı normale döndü.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.