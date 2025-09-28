Zonguldak'ta jandarmadan kaçtı, kaza yapınca yakalandı

Olay, 15.30 sıralarında Çaydamar mevkisi ile Birlik Mahallesi arasında meydana geldi. Jandarma kontrol noktasında dur ihtarına uymayan Demircan İ., otomobili ile kaçmaya başladı.

Jandarma ekipleri otomobilin peşine düşerken, kent merkezine yaklaştığında polis ekipleri de takibe dahil oldu. Esençay Sokak’a kaçan sürücünün otomobilinin yolda lastiği patladı.

Patlak lastikle yoluna devam ederken kaza yapan sürücü Demircan İ., bu kez araçtan inip yaya olarak kaçmak istedi. Ancak ekipler kısa süre sonra Damircan İ.’yi yakaladı.

Ekiplerin kontrolünde Demircan İ.’nin ifadesinin alınması için aranması olduğu ortaya çıktı.

Bir polis aracının da zarar gördüğü olayın ardından Demircan İ., jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza yapan otomobil ile polis aracı çekici ile kaldırıldı.



Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.