Zonguldak’ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi yaşamını yitirdi

Zonguldak’ta ruhsatsız işletilen bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte toprak altında kalan bir işçi yaşamını yitirdi.

Zonguldak’ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi yaşamını yitirdi

’ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi.

Bölüm Mahallesi Yayla Sokak’ta bulunan ruhsatsız maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

Zonguldak’ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi yaşamını yitirdi - 1

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonucu Mustafa Kuru'nun (51) cansız bedenine ulaşıldı.

Kuru'nun cenazesi, Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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