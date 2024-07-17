Zonguldak’ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi yaşamını yitirdi

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi.
Bölüm Mahallesi Yayla Sokak’ta bulunan ruhsatsız maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonucu Mustafa Kuru'nun (51) cansız bedenine ulaşıldı.
Kuru'nun cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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