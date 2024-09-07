Zonguldak’ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi öldü

Zonguldak’ta ruhsatsız maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan Hasan Yılmaz isimli işçi, yaşamını yitirdi.

Zonguldak’ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi öldü
Foto: Arşiv

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’ta maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan kişi yaşamını yitirdi.

Dilaver Mahallesi'nde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük oluştu. Çalışanlardan Hasan Yılmaz (51) göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekibi ile AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ceset, incelemelerin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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