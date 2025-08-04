Zonguldak'ta kaçak maden ocakları imha edildi

Kentte polis ve jandarma ekipleri tarafından kaçak maden ocaklarına yönelik denetim yapıldı. Yapılan 22 denetimde, 2 maden ocağında kaçak kömür üretimi yapıldığı tespit edildi.

Denetimlerde 1 jeneratör, 1 hava fanı, 1 vinç, 1 hilti, 2 baret kafa lambası ele geçirildi.

Kaçak maden ocakları, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı kullanılarak imha edildi.