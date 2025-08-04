Zonguldak'ta kaçak maden ocakları imha edildi

Zonguldak'ta iki kaçak maden ocağı, patlayıcı kullanılarak imha edildi.

Zonguldak'ta kaçak maden ocakları imha edildi

Kentte polis ve jandarma ekipleri tarafından kaçak maden ocaklarına yönelik denetim yapıldı. Yapılan 22 denetimde, 2 maden ocağında kaçak kömür üretimi yapıldığı tespit edildi.

Denetimlerde 1 jeneratör, 1 hava fanı, 1 vinç, 1 hilti, 2 baret kafa lambası ele geçirildi.

Kaçak maden ocakları, Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı kullanılarak imha edildi.

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