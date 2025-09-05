Zonguldak'ta kaçak maden ocakları kapatılıyor
Zonguldak'ta son 3 ayda 265 ocak denetlendi, 42 kaçak maden ocağı kapatıldı.
Kaçak maden ocaklarıyla mücadele sürüyor.
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 1 Haziran-3 Eylül döneminde kaçak maden ocaklarına yönelik denetimlerin gerçekleştirildiğini duyurdu.
Hacıbektaşoğlu, yapılan denetimlere ilişkin bilgi verdi.
Vali Hacıbektaşoğlu, “Bu denetimler sonucunda 42 kaçak ocak kapatılmış, 36 adli ve idari işlem yapılmış ve 37,5 ton kaçak kömür ele geçirilmiştir. 2024 yılının aynı dönemine kıyasla denetim sayısında yüzde 17 artış sağlanmıştır." dedi.
