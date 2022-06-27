Zonguldak'ta kamyon tren yoluna devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Zonguldak'ta kamyon tren yoluna devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 27.06.2022 - 03:17

Zonguldak'ta kamyon tren yoluna devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

'ın Çaycuma ilçesinde tren yoluna devrilen kamyondaki 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyon, Saltukova beldesi Aşağı Sarmaşık köyü Yolcuoğlu Mahallesi'nde tren yoluna devrildi.

Kazada Satılmış K. ve Ali A. hayatını kaybetti.

Yaralılar Arif A. ve Osman K. ise ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

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