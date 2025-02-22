Zonguldak'ta kar yağışı, 252 köy yolu ulaşıma kapandı

Kentte 3 gündür aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı, gece saatlerinde şiddetini artırarak devam etti. İl genelinde 2 bin 524 kilometre uzunluğundaki 252 köy yolu ulaşıma kapandı.



Kent merkezinde, sahilden yollara her yer beyaz örtüyle kaplandı. Park halindeki araçların çevresinde 40 santimi aşan kar birikintileri oluştu. Sürücüler ve yayalar ilerlemekte güçlük çekerken, karın tadını çocuklar çıkardı. Ekipler, yolları açmak için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.

