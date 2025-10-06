Zonguldak'ta karın ağrısıyla gelen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı!

Zonguldak'ta 16 yaşındaki bir çocuk, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede doğum yaptı. Bebek devlet korumasına alınırken, savcılık olaya ilişkin soruşturma başlattı.

'ta 16 yaşındaki çocuk, doğum yaptı.

Çaycuma ilçesinde sabah saatlerinde G.N.Ü. annesi ile birlikte karın ağrısı şikayetiyle Çaycuma Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu.

DOĞUMA ALINDI

Yapılan kontrolde G.N.Ü.'nün doğum yaptığı tespit edilip doğuma alındı.

Durum karşısında fenalaşan annesi baygınlık geçirdi.

Sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getiren G.N.Ü. tedavi altına alınıp, polise haber verildi.

BEBEK DEVLET KORUMASINA ALINDI

Kız çocuğunun, ilk ifadesinde kimseyle birliktelik yaşamadığını söyleyerek bebeğin babasını gizlediği belirtildi.

Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen kız ile bebeği, devlet korumasına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

