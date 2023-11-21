Zonguldak'ta kayıp 11 denizciden haber yok | Geminin batmadan önceki görüntüsü

AFAD BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı AFAD Başkanı Okay Memiş, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Ereğli Limanı'nda dün fırtına nedeniyle ikiye bölündükten sonra kıyıya vuran Kamerun bayraklı geminin bulunduğu sahildeki amfi tiyatroda, bölgedeki duruma ilişkin açıklama yaptı.



AFAD Başkanı Memiş, mendireğe çarparak batan "Kafkametler" adlı geminin 12 mürettebatından birinin cansız bedenine ulaşıldığını anımsattı.



Kaybolan diğer 11 denizciyi arama kurtarma ve tarama çalışmalarının gece gündüz devam ettiğini aktaran Memiş, "Hava şartlarının hiç tahmin edilmediği kadar ağır olduğunu ifade etmek durumundayız. Fırtına kasırgaya, kasırga da adeta Tornado denilen daha şiddetli rüzgara dönüştü. Hem denizden hem de karadan anında ulaşmakta epeyce zorlandık." dedi.

GEMİNİN BATMADAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI