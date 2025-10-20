Zonguldak'ta kaza: Sürücü yaralandı
Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde Bülent Ecevit Caddesi üzerinde yaşandı.
Trafikte seyreden Yücel K. idaresindeki 67 AEC 554 plakalı araç, 67 ACK 448 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü Yücel K. ayağından yaralandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ulaşıma kapanan yol araçların yoldan kaldırılması normale döndü.
- Etiketler :
- Yerel Haber
- Trafik Kazası
- Zonguldak