Zonguldak'ta kız isteme cinayeti

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Yeniköy’de yaşayan Rıza Akman Çağlayan (30), bir süre önce ailesiyle birlikte Mustafa E.’nin (52) bir yakınının kızını kendisine istedi, ancak olumsuz cevap aldı.

İkili arasında bu nedenle husumet oluştu.



Çağlayan ile Mustafa E. arasında bu nedenle husumet olmuştu.

Mustafa E., dün gece saatlerinde Rıza Akman Çağlayan'ın otomobilinin önünü kesti. İkili, burada tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi Mustafa E., Çağlayan ile yanındaki arkadaşı Abdullah Y.'yi bıçakla yaraladı.

