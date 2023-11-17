Zonguldak’ta köylere inen ayılar tedirgin ediyor

Ayıların yerleşim yerlerine yakın yerlerde dolaşması, vatandaşlar arasında tedirginliğe sebep oluyor. Köylüler, özellikle meyve ağaçlarının ve tarım ürünlerinin ayılar tarafından zarar görmesi nedeniyle endişe içinde olduklarını ifade etti.

Başlarkadı Muhtarı Hasan Ermağan, "Son zamanlarda ayı olayları artıyor. Bir mahallemize indiler ve güvenlik kameralarına yakalandılar. Artan olaylardan sonra her akşam köyün etrafında tur atıyorum. Bir anda ayı sürüsü karşıma çıktı. vatandaşlar tedirgin oluyor, korkudan mantar toplamaya bile gidemiyorlar" dedi.