Zonguldak'ta kuzenlerin pompalı tüfekli miras kavgası

Gizem Haşhaş ve ailesi G.H.'den şikayetçi oldu. G.H., polis tarafından gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



"SÜREKLİ HAKARETLERDE BULUNUYOR"



Can güvenliği olmadığını söyleyen Gizem Haşhaş, "Çok koktuk ailemle evde oturuyorduk bir anda silah sesleri yükseldi. Amcamın oğlu kuzenim G.H.’nin pompalı tüfekle evime saldırdığını gördüm. Polis ekiplerini aradım hemen olay yerine geldi. Kendisinden şikayetçi oldum. 1 gün gözaltında tutulduktan sonra serbest kalmış. Binamız ve giriş çıkışlarımız ortak olduğu için sürekli evin önünde sözlü tacizde bulunuyor. Hakaretlerde bulunuyor tehditler savuruyor. Bunlara boyun eğmek zorunda kalıyoruz ailem ve benim can güvenliğimiz tehlikede” dedi.

O DA ŞİKAYETÇİ OLMUŞ G.H. de iddialarla ilgili, “Ben de kendilerinden şikayetçi oldum. Şu an süreç savcılıkta devam ediyor. Bu konu ile ilgili konuşmak istemiyorum” ifadelerini kullandı.