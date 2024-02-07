Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçiden 1'i sağ olarak kurtarıldı. Göçük altında kalan diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Akkurt Madencilik'e ait maden ocağında meydana geldi.

Maden ocağında çalışan Erdem Yıldız ve Murat Çetinkaya, ocakta meydana gelen göçük nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Taşkömürü Kurumu Tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı - 1

Ekiplerin müdahalesiyle Erdem Yıldız, 2 saatlik çalışma ile sağ olarak kurtarıldı. Yıldız, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından  Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer işçi Murat Çetinkaya'yı kurtarmak için çalışmalar sürdürülüyor. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, maden ocağına gelerek incelemelerde bulundu.

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