Zonguldak'ta maden ocağında göçük. Mahsur kalanlar var
16.02.2026 15:39
Son Güncelleme: 16.02.2026 16:16
Göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları sürüyor.
Zonguldak'taki bir madende göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan üç işçiden biri yaralı olarak kurtarıldı.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiler kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Gelik beldesinde özel bir şirkete bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük yaşandı. İşçilerden 3'ü göçükte mahsur kaldı.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir madende göçük meydana geldi.
Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, TTK Tahlisiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatan ekipler, işçilerden birini yaralı olarak bulundukları yerden çıkardı.
Sedyeyle ambulansa taşınan işçi, hastaneye kaldırıldı. Bu arada, bölgeye gelen işçilerin yakınlarının kurtarma çalışmalarını endişeyle takip ettiği görüldü.