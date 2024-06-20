Zonguldak'ta mevlit yemeğinden zehirlendiler: 17 kişi hastanelik oldu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir evde dağıtılan mevlit yemeği sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle 17 kişi tedavi altına alındı.

Zonguldak'ta mevlit yemeğinden zehirlendiler: 17 kişi hastanelik oldu

Gelik beldesi Kırat Mahallesi'ndeki bir evde mevlit sırasında ikram edilen pilav ve tavuktan yiyen bazı kişiler, bir süre sonra rahatsızlandı.

Karın ağrısı ve kusma şikayetiyle Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvuran 17 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, incelenmek üzere yemeklerden numune alındı.

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