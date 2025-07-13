Zonguldak'ta motosiklet kazası: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Kepez istikametinde meydana geldi. B.Ç. idaresindeki motosiklet, ışıklardan kalkış yaptığı sırada önündeki aracın ani fren yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.

Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsü B.Ç.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ilçedeki özel bir hastaneye sevk etti.

B.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.