Zonguldak'ta motosiklet sürücüsü otomobilin altında kaldı: 1 ölü
22.11.2025 23:25
DHA
Zonguldak'ta bir yayaya çarpan ve devrilen motosikletin sürücüsü, o sırada arkadan gelen otomobilin altında kalarak öldü.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Görsel Özmen idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim D.’ye (71) çarpması sonucu devrildi. Bu sırada aynı şeritte arkadan gelen F.Ö.D. idaresindeki otomobil, devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Görsel Özmen’i fark etmeyerek üzerinden geçti.
İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Özmen ve yaya İbraim D., ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Özmen, bugün sabah saatlerinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Özmen'in cenazesi, ikindi vakti kılınan namazının ardından toprağa verildi.
Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü F.Ö.D.'nin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.