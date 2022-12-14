Zonguldak'ta öğrenci servisi şarampole devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

Zonguldak'ta şarampole devrilen servis aracındaki bir öğrenci öldü, 15 kişi yaralandı.



Kilimli ilçesinden Muslu beldesine seyreden sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen öğrenci servisi, Çatalağzı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.



Kazada ilk belirlemelere göre bir öğrenci yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, jandarma bölgede güvenlik önlemi aldı.