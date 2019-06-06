Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı İncivezaltı sahilinde iki ölü yunus gören vatandaşlar, durumu Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler ilk incelemenin ardından, 2 metre uzunluğundaki ölü iki yunusu muhafaza altına aldı.
Balıkların üzerinde herhangi bir yara izine rastlanmadığı bildirildi.
Öte yandan, son günlerde Alaplı sahillerinde yunus sürülerinin görüldüğü belirtildi.
Zonguldak'ta ölü yunuslar karaya vurdu
Anadolu AjansıTürkiye
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ölü yunuslar karaya vurdu.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı İncivezaltı sahilinde iki ölü yunus gören vatandaşlar, durumu Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.