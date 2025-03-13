imsakiye

Zonguldak’ta otomobil takla attı, beş kişi yaralandı

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında beş kişi yaralandı.

Zonguldak’ta otomobil takla attı, beş kişi yaralandı

’ta meydana gelen trafik kazasında beş kişi yaralandı.

İddiaya göre, Alaplı’dan Ereğli yönüne seyreden Emre S. yönetimindeki 67 SE 708 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Önce refüje çarpan araç, ardından takla atarak yaklaşık 40 metre sürüklendi.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ve polis ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkardı.

İlk müdahaleleri yapılan sürücü ve beraberindeki dört kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Hurdaya dönen otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...