Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocakları kapatıldı

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince tespit edilen ruhsatsız maden ocakları kapatıldı. Ele geçirilen malzemelere de el konuldu.

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocakları kapatıldı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kilimli ilçesinde ruhsatsız maden ocaklarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Üçü sahipli, biri sahipsiz olmak üzere toplam dört adet tespit edildi.

Maden ocaklarında yapılan aramalarda; 70 metre ray, 3 adet vagon, 2 adet vinç, 1 adet havalandırma sistemi, 1 adet keser, 1 adet kürek, 14 ton kaçak kömür ele geçirildi.

Tespit edilen maden ocakları, Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince kapatıldı.

Ocakların orman sınırları içerisinde bulunmasından dolayı, ele geçirilen malzemeler Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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