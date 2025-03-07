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Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocakları kapatıldı

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen üç maden ocağı kapatıldı.

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocakları kapatıldı

İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.

Kilimli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, ilçede polis ve orman sorumluluk bölgelerinde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde 3 kaçak ocağa mühürleme işlemi yapılırken, 10 metre ray ve vagon ele geçirildi.

Bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

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