Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi (NARKOTİM) ekipleri, kente kaçak sahte içki getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu Kozlu ilçesindeki polis arama noktasında şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı.
Aramada, 67 şişe sahte içki ele geçirilirken, otomobildeki A.K., (52), Y.K., (19) ve E.B. (58) gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Zonguldak'ta sahte içki operasyonu
Anadolu AjansıTürkiye
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, 67 şişe sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi (NARKOTİM) ekipleri, kente kaçak sahte içki getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.