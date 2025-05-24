Zonguldak'ta seyir halindeki TIR alev aldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki bir TIR'da yangın çıktı.

Ereğli'den Alaplı yönüne ilerleyen Sabattin K. idaresindeki TIR, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Sürücü Sabattin K., yangını fark eder etmez aracı yol kenarına çekerek kendini dışarı atmayı başardı.

Olayın ardından bölgeye Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının da tamamlanmasının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.

Yangın sonucunda TIR'da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olay nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, aracın yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.