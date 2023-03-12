Zonguldak’ta şiddetli rüzgar caminin minaresini devirdi

Çamcılar köyü muhtarı Kemal Günay, "Fırtına nedeniyle minaremiz bir tarafa zarar vermeden camimizin üzerine yıkıldı. En büyük sevindirici tarafı can kaybı olmaması. Sağlık olsun. Allah'ın izniyle yine yapılacak." dedi.



Ereğli ilçesi Işıklı Zindancılar köyü mevkisinde ise rüzgarın etkisiyle bir ağaç yola devrildi.



Devrilen ağaç tellere zarar verirince bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Yol bir süre ulaşıma kapanırken, ağacın kesilerek kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Hasar gören elektrik hattının onarımı için ise çalışma yapıldı.