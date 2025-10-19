Zonguldak'ta su kuyusunda genç kız cesedi bulundu

Koramanlar köyünde hayvanlarını otlatmaya götüren köylüler, yaklaşık 4 metre derinliğindeki su kuyusunun içinde ceset görünce durumu jandarmaya haber verdi.



Olay yerine gelen ekipler, kuyunun etrafını güvenlik şeridiyle çevirdi.



Su kuyusu içinde ve çevresinde inceleme yapan ekipler, cesedin genç bir kıza ait olduğunu tespit etti.



Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.