Zonguldak'ta tarım aracı devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Haberler - Anadolu Ajansı 11.07.2022 - 23:57
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Beytullah A'nın kullandığı araç, Esenköy mevkisinde devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayriye A. (74), burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Yaralıların tedavisi sürüyor.