Zonguldak'ta tarım aracı devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Zonguldak'ta devrilen tarım aracındaki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.07.2022 - 23:57

Zonguldak'ta tarım aracı devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

'ın Ereğli ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Beytullah A'nın kullandığı araç, Esenköy mevkisinde devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayriye A. (74), burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yaralıların tedavisi sürüyor.

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