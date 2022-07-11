Zonguldak'ta tarım aracı devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.



Beytullah A'nın kullandığı araç, Esenköy mevkisinde devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Hayriye A. (74), burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



Yaralıların tedavisi sürüyor.