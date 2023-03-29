Zonguldak'ta tartıştığı babasını öldüren zanlı tutuklandı

Gülüç beldesi Bekyeri Mahallesi'nde dün tartışma sonucu bıçakla ağır yaraladığı babası Ahmet D'nin (42) hastanede ölümüne ilişkin gözaltına alınan C.D'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Babasının kaldırıldığı hastanede öldüğünü öğrenen C.D. gözyaşlarına boğulurken, anne Kadriye D. ise sinir krizi geçirdi.



Gülüç Bekyeri Mahallesi'nde dün, tartışma sonucu oğlu tarafından bıçaklanan Ahmet D. kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.



Olayın ardından şüpheli C.D. polis tarafından gözaltına alınmıştı.

