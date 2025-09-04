Zonguldak'ta tefecilik operasyonu

Zonguldak'ta tefecilik operasyonunda oğluyla gözaltına alınan babaya "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, kent merkezinde tefecilik suçu işlendiğine dair şikayetler üzerine çalışma başlatıldı.

Operasyonda E.D. ile oğlu C.D. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda senet, ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba hakkında "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı, oğlu ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

