Zonguldak'ta termometreler 31 dereceyi gördü

Zonguldak, dün yazı yaşadı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü ölçümlerine göre, en yüksek hava sıcaklığı 31,4 derece ile Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ölçüldü.



Çaycuma ilçesi de 30,8 derece ile en sıcak 3’üncü yerleşim yeri oldu. Kentte bugün hava sıcaklığı 26 dereceye kadar yükseldi. Sokağa çıkanların kimisi ince montlar tercih ederken kimisi de kısa kol giysiler tercih etti.



Sıcak havayı fırsat bilenler sahil kenarına gitti.