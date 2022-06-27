Zonguldak'ta toz kömür yüklü TIR devrildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, sürücünün kontrolünü kaybettiği toz kömür yüklü TIR devrildi. Sürücü yaralanırken, Zonguldak-İstanbul yolu bir süre ulaşıma kapandı.

Haberler - DHA 27.06.2022 - 14:31

Zonguldak'ta toz kömür yüklü TIR devrildi

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’tan yüklediği toz kömürü Balıkesir’e götüren Resul Ceylan idaresindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kaza, öğle saatlerinde Zonguldak- İstanbul yolu Soğanlı rampalarında meydana geldi.

Kazada Resul Ceylan yaralanırken, devrilen TIR ve yola dökülen toz kömür nedeniyle yolun her iki istikameti de ulaşıma kapandı. Haber verilmesi üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

Yaralanan sürücü sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ULAŞIMA AÇILDI

Karayolları ekiplerinin kömürü temizleme çalışmasının ardından ilk olarak Ereğli- Zonguldak İstikameti ulaşıma açıldı.

Zonguldak-Ereğli istikameti ise TIR’ın kaldırılması ile trafiğe açıldı.

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