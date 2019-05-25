Burak Y. idaresindeki otomobil, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Helvacılar köyü kavşağında, manevra yapan Erdoğan Gedikli yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesinin ardından kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan Gedikli kurtarılamadı.
Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü
İHA, Anadolu AjansıTürkiye
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Burak Y. idaresindeki otomobil, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Helvacılar köyü kavşağında, manevra yapan Erdoğan Gedikli yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.