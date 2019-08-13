Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Hüseyin A.'nın kullandığı otomobil, Mengen-Devrek yolunda refüje çarptı.

Kazada, sürücü ile Selma K, Umut Seyfettin K, Cansu K. ve İsmail K. yaralandı.

Yaralılar Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.