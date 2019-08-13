Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Hüseyin A.'nın kullandığı otomobil, Mengen-Devrek yolunda refüje çarptı.
Kazada, sürücü ile Selma K, Umut Seyfettin K, Cansu K. ve İsmail K. yaralandı.
Yaralılar Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Zonguldak'ta trafik kazası: 5 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Hüseyin A.'nın kullandığı otomobil, Mengen-Devrek yolunda refüje çarptı.