Zonguldak’ta trafik kazası: 5 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Zonguldak’ta trafik kazası: 5 yaralı

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’ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kozcağız-Çaycuma Karayolu üzerinde, Kerimler Köyü kavşağında meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

İddialara göre, R.A. yönetimindeki araç, Perşembe beldesinden Kozcağız yönüne seyir halindeyken, Y.E’nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışma sonucu 3 kişi araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen Çaycuma Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucunda sıkışan yaralılar kurtarıldı.

Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Her iki aracın sürücüsü de kazadan hafif yaralarla kurtuldu.

Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapatılırken, araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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