Zonguldak'ta trafik kazası: Sürücü öldü

Faruk Başol'un (24) kullandığı otomobil, Değirmenağzı mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.



İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekibince bulunduğu yerden çıkarıldı.



Sağlık görevlileri tarafından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Başol, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.