Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde narkotik ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Yapılan aramalarda 11 gram sentetik kannabinoid, 3 gram metamfetamin, 2 gram esrar, belgesiz bir adet kurusıkı tabanca, 10 adet tabanca fişeği ile 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

14 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Yürütülen işlemler kapsamında 14 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

S.D. ve U.D. isimli iki şüpheli ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildi.